HyperPort позволит перемещать грузовые контейнеры на околозвуковых скоростях

HyperPort

Компания Hyperloop Transport Technologies анонсировала новую логичестическую систему будущего под названием HyperPort. Ее суточная пропускная способность составит до 2800 контейнеров, которые будут перемещаться на сотни километров за считанные минуты.

Система представляет собой замкнутую трубку большого диаметра, из которой откачан воздух. Специальные магнитные ускорители смогут разгонять грузы и капсулы с пассажирами до огромных скоростей. Это около 900-1000 км/ч. Такая скорость сравнима с быстротой современного пассажирского самолета, и даже немного больше.

HyperPort

Такая транспортная система очень напоминает вакуумные трубки для рассылки почты и мелких грузов, которые были распространены в середине прошлого века в некоторых учреждениях Америки и Европы. Но здесь совершенно другой масштаб. На данный момент уже готовы масштабные действующие модели и небольшие тестовые участки, но основная работа еще впереди.

HyperPort

Необходимо решить ряд технических сложностей. В частности, предстоит доработать особо прочные и герметичные клапаны, насосы, которые обеспечат полную герметизацию высокоскоростного пути. Когда работа будет закончена, компания собирается привлекать инвестиции для практической реализации амбициозного проекта. Считается, что такая транспортная система вполне может составить конкуренцию классическим железнодорожным или автомобильным перевозкам.