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Интерфакс-АВН

Индия эвакуировала из Кандагара около 50 сотрудников своего консульства

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Афганистан
Вертолет национальной армии Афганистана и бронемашина ВС США на авиабазе в Кандагаре.
Источник изображения: Massoud Hossaini/AP

Лондон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Индии из соображений безопасности провели эвакуацию из афганского города Кандагар нескольких десятков сотрудников своего консульства, передают в воскресенье западные СМИ.

"Генконсульство в Кандагаре не закрыто. Однако, учитывая интенсивные бои близ Кандагара, индийские сотрудники вернулись на родину", - пояснили в МИД Индии. При этом консульство продолжает работать: в нем остаются сотрудники-афганцы.

В сообщениях отмечается, что по некоторым данным Кандагар покинули около 50 индийских сотрудников консульства.

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Страны
Афганистан
Индия
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