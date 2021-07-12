Индия эвакуировала из Кандагара около 50 сотрудников своего консульства

Вертолет национальной армии Афганистана и бронемашина ВС США на авиабазе в Кандагаре.

Лондон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Индии из соображений безопасности провели эвакуацию из афганского города Кандагар нескольких десятков сотрудников своего консульства, передают в воскресенье западные СМИ.

"Генконсульство в Кандагаре не закрыто. Однако, учитывая интенсивные бои близ Кандагара, индийские сотрудники вернулись на родину", - пояснили в МИД Индии. При этом консульство продолжает работать: в нем остаются сотрудники-афганцы.

В сообщениях отмечается, что по некоторым данным Кандагар покинули около 50 индийских сотрудников консульства.