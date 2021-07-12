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В Черном море появились греки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ракетный катер греческого Военно-морского флота «Даниолос» зашел в Черное море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции», — подчеркнули представители НЦУО.

Напомним, пишет Росбалт, ранее американское командование направило в Черное море быстроходный транспортно-десантный корабль «Юма» для участия в учениях стран НАТО, включая Грецию, и Украины Sea Breeze — 2021. Об этом сообщил 6-й флот Военно-морских сил США. 

При этом прежнее местонахождение корабля в Пентагоне не назвали.

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