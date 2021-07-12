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Известия.ru

Военные США попали под обстрел на востоке Сирии

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA

В воскресенье, 11 июля, Пентагон заявил, что американские военные попали под обстрел на востоке Сирии вблизи нефтеперерабатывающего завода «Коноко». Согласно первичной оценке, пострадавших нет.

«Я могу подтвердить, что был [открыт] огонь непрямой наводкой по «Коноко» [в районе которого расположена американская база]. На данный момент, согласно первоначальным отчетам, потерь, пострадавших или повреждений конструкций нет», — цитирует ТАСС представителя оборонного ведомства США.

Ранее СМИ сообщили, что американские военные в субботу подверглись атаке на востоке Сирии. В свою очередь, сирийское информационное агентство САНА сообщило в субботу, 11 июля, о взрыве, произошедшем на газоперерабатывающем заводе «Коноко» к востоку от Дейр-эз-Зора, рядом с которым находится военная база США. Как отметили источники агентства, в районе после взрыва наблюдались необычные передвижения оккупационных сил.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на представителя минобороны США сообщило о том, что американские военные 10 июля подверглись атаке на востоке Сирии. Данных о пострадавших или об ущербе нет.

До этого, 4 июля, Пентагон опроверг сообщения об обстреле базы США в Сирии, которые появились в публикации новостного портала Al Arabiya со ссылкой на сообщение от Сирийской обсерватории по правам человека. Издание рассказало о ракетном обстреле крупнейшей американской базы в Сирии Аль-Омар.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.

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