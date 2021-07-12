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Российская газета

Россия контролирует действия в Черном море ракетного катера Греции

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Корабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Российские военные отслеживают перемещения ракетного катера "Даниолос" ВМС Греции, который зашел в Черное море 10 июля. Об этом в субботу поздно вечером сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Там уточнили, что контроль за действиями греческого ракетного катера осуществляют силы нашего Черноморского флота.

Напомним, что Греция является членом НАТО, и ее флот принимал участие в только что завершившихся военно-морских учениях Альянса Sea Breeze 2021. Известно, что к этим маневрам в Черном море натовские адмиралы привлекли в общей сложности около 4 тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронемашин и автомобилей.

В Москве к подобного рода военным играм поблизости от нашего побережья отнеслись с понятной настороженностью. Тем более, что учения Sea Breeze 2021 сопровождались явно провокационными действиями натовцев - приближением их кораблей и авиации к границам России.

Греция не является причерноморским государством, поэтому согласно Конвенции Монтре, пребывание ее военных кораблей в этом регионе ограничено тремя неделями.


Юрий Гаврилов

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