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Известия.ru

Черноморский флот РФ начал наблюдение за греческим ракетным катером

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Силы черноморского флота (ЧФ) России контролируют действия ракетного катера Daniolos военно-морских сил (ВМС) Греции, зашедшего в субботу, 10 июля, в акваторию Черного моря, передает Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера Daniolos ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 г. в акваторию Черного моря», — передает центр.

Ранее в этот день сообщалось, что международные военно-морские учения Sea Breeze, проходившие в Черном море, завершились. По словам заместителя командира 65-й оперативной группы Шестого флота ВМС США Кайла Гантта, военные уже начинают подготовку к учениям следующего года.

9 июля представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Бауман заявил, что большая часть кораблей-участников международных учений Sea Breeze останется в Черном море еще «на некоторое время» для участия в маневрах в Болгарии.

С 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря проходили ежегодные военно-морские учения Sea Breeze. Их участники отрабатывали боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу. В учениях участвовали 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.

В день начала учений делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями настояла на том, что масштабность и агрессивность Sea Breeze 2021 в Черном море не способствуют безопасности в регионе.

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