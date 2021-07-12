Россия готовится к стратегическим маневрам «Запад-2021»

Ленинградская армия ВВС и ПВО примет участие в запланированных на сентябрь российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021», сообщил Западный военный округ (ЗВО).

Подготовка к маневрам рассмотрена на заседании Военного совета в штабе Ленинградского объединения ВВС и ПВО, в ходе которого обсуждался ход боевой подготовки войск.

«Были рассмотрены вопросы подготовки к проведению предстоящего совместного стратегического учения «Запад-2021», а также тактических учений с боевой стрельбой на государственных полигонах страны», - сообщила пресс-служба ЗВО.

10-16 сентября Россия и Белоруссия планируют провести стратегическое учение «Запад-2021», маневры пройдут на территории двух стран. Западный военный округ сообщил, что в учениях примет участие Первая танковая армия.

В апреле командующий Балтийским флотом (БФ) России Александр Носатов сообщил, что силы БФ примут участие в маневрах «Запад-2021».

Также пресс-служба Северного флота РФ сообщила, что флот осенью примет участие в стратегическом учении на своём основном - арктическом направлении.