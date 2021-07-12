SpaceX показала самоходную плавучую станцию для посадки ракет Falcon

Американская компания SpaceX показала работу новой автономной плавающей платформы Shortfall of Gravitas, которая предназначена для посадки ступеней ракет Falcon. Соответствующий ролик опубликовал 9 июля в своем Twitter-аккаунте основатель компании Илон Маск.

Autonomous SpaceX droneship, A Shortfall of Gravitas pic.twitter.com/hNZ5U7nxUg — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2021

Располагаться платформа будет на восточном побережье США и заменит собой плавучую станцию OCISLY. Ее, как планируется, перемесят на запад Соединенных Штатов.

Никаких подробностей насчет особенностей новой платформы под роликом дано не было. На кадрах видны только масштабы платформы.

30 июня ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида с 88 спутниками на борту.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX спустя 8 минут 34 секунды после старта совершила успешную управляемую вертикальную посадку на космодроме на мысе Канаверал.

Ранее, 22 июня, стало известно, что компания Маска планирует к осени обеспечить беспроводным интернетом весь мир при помощи спутниковой системы Starlink. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл уточняла, что компания запланировала развернуть 12 тыс. спутников, общая стоимость которых оценивается примерно в $10 млрд.

Уточнялось, что федеральная комиссия по связи США в этом году дала разрешение SpaceX разместить некоторые спутники Starlink на более низкой околоземной орбите, чем планировалось. Это должно помочь предоставить высокоскоростной интернет людям, которые сейчас не имеют к нему доступа.