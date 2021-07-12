"Роскосмос" пригласил делегацию Европейского космического агентства на запуск модуля "Наука" 21 июля

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" пригласила делегацию Европейского космического агентства присутствовать при запуске многофункционального лабораторного модуля "Наука" с космодрома Байконур 21 июля, сообщил в субботу в своём Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

"Наука" оснащена манипулятором европейской разработки. Поэтому делегация Европейского космического агентства приглашена на пуск 21 июля", - говорится в сообщении Рогозина.

Ранее Рогозин заявил о заправке модуля компонентами ракетного топлива. Он отметил, что замечаний выявлено не было, и проблема негерметичности, препятствовавшая запуску модуля в течение всех последних лет, решена технологами Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

Транспортировка модуля на площадку технического комплекса для продолжения работ по подготовке к запуску ожидается в воскресенье.

По данным госкорпорации, пуск ракеты-носителя "Протон-М" со стартовой площадки № 200 космодрома Байконур запланирован на 21 июля 2021 года в 17:58 по московскому времени. Резервные даты - 22 и 23 июля. Его полет к МКС продлится 8 суток, стыковка к надирному порту служебного модуля "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно в 16:26 мск.

Также сообщается, что отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чьё место на МКС займет модуль "Наука", запланирована на 23 июля.

1 июля госкорпорация сообщила, что МЛМ "Наука" возвращен в монтажно-испытательный корпус РКК "Энергия" для устранения замечания. В "Роскосмосе" заявили, что выявленные замечания устранены.