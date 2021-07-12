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ТАСС

Индийская пилотажная группа на вертолетах примет участие в МАКС

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Индийский легкий вертолет "Dhruv" Mk-III ALH (Advanced Light Helicopter). Источник: articles.economictimes.indiatimes.com.

В ходе выступлений группой демонстрируется сложный пилотаж с использованием дымогенераторов, рассказали организаторы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пилотажная группа Sarang из Индии будет участвовать в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Об этом в субботу сообщается на сайте авиасалона.

"Уже в понедельник, 12 июля, летный и технический состав, а также авиатехника прибудут на аэродром Раменское ЛИИ имени М. М. Громова, после чего индийские специалисты приступят к изучению особенностей аэродрома и прилегающей местности, проведут необходимые тренировки", - говорится в сообщении.

По заявлению организаторов, в ходе выступлений группой демонстрируется сложный пилотаж с использованием дымогенераторов.

Пилотажная группа Sarang (в переводе с санскрита "Павлин") была организована в 2003 году и входит в состав Военно-воздушных сил Индии. С 2004 для демонстрации пилотажа использует обычно четыре вертолета ALH Druhv индийского производства. Вертолеты окрашены в яркие цвета с изображенной на фюзеляже фигурой павлина.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Dhruv
Проекты
МАКС-20XX
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