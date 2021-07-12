Войти
Российская газета

Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С"

637
1
0
Противотанковый ракетный комплекс Штурм-С. Архивное фото
Противотанковый ракетный комплекс Штурм-С. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Минобороны сообщило, что дислоцированное в Кузбассе артиллерийское соединение Центрального военного округа получило 6 модернизированных самоходных противотанковых комплексов 9П149 "Штурм-С" на базе гусеничного бронированного тягача МТЛБ.

"Поступление техники позволило полностью переоснастить противотанковое подразделение на современное вооружение. С учетом доработок сокращено более чем в полтора раза время на приведение комплекса из походного положения в боевое", - уточнили в пресс-службе ЦВО.

Там добавили, что модернизированные самоходные боевые машины "Штурм-С" способны уничтожать вражескую бронетехнику, в том числе оснащенную динамической защитой, а также воздушные цели.

В состав этого комплекса входят боевая машина и управляемые ракеты, а также средства технического обслуживания. Управляемые ракеты для "Штурма-С" могут быть снабжены фугасной, кумулятивной или стержневой боевой частью.

Важнейшее преимущество этого комплекса заключается в том, что он может обнаруживать цели вне зависимости от погодных условий, рельефа местности и времени суток. Что позволяет использовать "Штурм-С" для обстрела любых малоразмерных бронированных целей и находящихся в режиме зависания и подлета винтокрылых машин противника.

Максимальная высота поражения воздушных целей составляет у "Штурма-С" 3 тысячи метров. Дальность пуска ракет по наземным целям и объектам - от 400 до 5 тысяч метров.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МТ-ЛБ
Штурм
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
12.03.2021
«Атака» для Белоруссии: Минск получил от Москвы новое оружие
15.10.2020
Войска ЦВО в сентябре получили более восьмидесяти единиц военной техники
12.10.2020
Восточному военному округу нужна современная техника
15.04.2019
Царица полей в XXI веке
08.04.2019
Ударная сила Поволжья
10.03.2016
Форпост с вопросами
1 комментарий
№1
12.07.2021 22:41
Так это должен быть Штурм-СМ?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 23:03
  • 75
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 12.07 22:41
  • 1
Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С"
  • 12.07 22:26
  • 5
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 12.07 22:20
  • 34
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 12.07 22:00
  • 35
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 12.07 21:57
  • 5
Путин поддержал предложение создать в Росгвардии казачьи подразделения
  • 12.07 20:36
  • 3
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео
  • 12.07 20:33
  • 834
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.07 17:31
  • 15
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 12.07 15:27
  • 2
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
  • 12.07 14:47
  • 5
Талибы пообещали Москве не переходить границ
  • 12.07 10:02
  • 2
6 мест, где в 2021 году может вспыхнуть Третья мировая война (Daily Express, Великобритания)
  • 12.07 10:01
  • 3
Продолжающий испытания тяжелый беспилотник "Охотник" получит большой боевой радиус - "Ростех"
  • 12.07 09:45
  • 166
Есть ли будущее у танков?
  • 12.07 09:40
  • 1
Украина купит подержанный британский ледокол