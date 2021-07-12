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Российская газета

В Подмосковье экипажи танков Т-80У преодолели подводные препятствия

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Источник изображения: rg.ru

Экипажи танков Т-80У Кантемировской дивизии Западного военного округа на полигоне "Головеньки" прошли занятия по подводному вождению. В них участвовали более 150 экипажей.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, занятия состоялись на специальном вододроме, его глубина - до пяти метров, а ширина - порядка ста метров.

Так как видимости не было вообще никакой, экипажи ориентировались исключительно по приборам, управляли танком по дну без переключения передач, не останавливались и не предпринимали резких поворотов.

Перед маневрами на вододроме танкисты прошли легководолазный курс. На макете тонущей машины они учились пользоваться специальным изолирующим противогазом ИП-5, в котором можно находиться под водой до двух часов, и покидать Т-80У при остановке двигателя.


Светлана Цыганкова

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Продукция
Т-80
Т-80У
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