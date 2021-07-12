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Российская газета

В Москве прошел выпуск офицеров Общевойсковой академии

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Выпуск офицеров Общевойсковой академии
Выпуск офицеров Общевойсковой академии.
Источник изображения: МО РФ

В церемонии вручения выпускникам дипломов вуза участвовали заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Герой России генерал-лейтенант Александр Матовников, представители Федеральной службы войск Национальной гвардии, ветераны Вооруженных сил.

"Два года вы добросовестно получали качественные знания, повышали свой профессиональный уровень. Эти знания вы будете применять в дальнейшей службе нашей Родины в войсках. Ваша грамотность, инициатива и ответственность вселяет надежду, что наша армия была и будет мощным и надежным стражем интересов нашего государства. Выпускники академии разных лет вписали немало достойных страниц в историю побед нашего оружия. Вы - продолжатели этих славных традиций! Желаю вам успехов в вашей служебной деятельности на благо нашего Отечества" - обратился к выпускникам генерал Матовников.

В этом году дипломы Общевойсковой академии получили более 400 человек. Среди них свыше 200 офицеров Вооруженных сил, около сотни представителей Федеральной службы войск Национальной гвардии, а также офицеры дружественных России иностранных государств и выпускники-адъюнкты.

С медалью "За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего образования" из академии выпустились 35 офицеров, в том числе 6 иностранных военнослужащих. Дипломы с отличием получили 132 офицера, в том числе 16 - из зарубежья.

От имени выпускников к присутствующим на церемонии обратился золотой медалист майор Константин Кутейников. "Мы глубоко осознаем ответственность за судьбу нашей Родины и готовы выполнить свой долг с максимальной отдачей. Позвольте от лица выпускников поблагодарить профессоров и преподавательский состав академии, наших педагогов и наставников, передавших нам богатый боевой и жизненный опыт и глубокое знание службы", - сказал он.

Как сообщили в группе информационного обеспечения Сухопутных войск, подготовка военных кадров в Общевойсковой академии Вооруженных сил осуществляется по 14 программам магистратуры и 74 программам дополнительного профессионального образования. Помимо российских военных, в этом вузе обучаются военнослужащие из более чем 20 государств мира.


Юрий Гаврилов

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