Ленинградская армия ВВС и ПВО примет участие в российско-белорусских учениях "Запад-2021"

Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области во время учений "Запад-2017".

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Ленинградская армия ВВС и ПВО примет участие в запланированных на сентябрь российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2021", сообщил Западный военный округ (ЗВО) в субботу.

Подготовка к маневрам рассмотрена на заседании Военного совета в штабе Ленинградского объединения ВВС и ПВО, в ходе которого обсуждался ход боевой подготовки войск.

"Были рассмотрены вопросы подготовки к проведению предстоящего совместного стратегического учения "Запад-2021", а также тактических учений с боевой стрельбой на государственных полигонах страны", - сообщила пресс-служба ЗВО.

10-16 сентября Россия и Белоруссия планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран.

9 июня пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в учениях "Запад-2021" примет участие Первая танковая армия.

В апреле командующий Балтийским флотом (БФ) России Александр Носатов сообщил, что силы БФ примут участие в маневрах "Запад-2021".

1 июня пресс-служба Северного флота РФ сообщила, что флот осенью примет участие в стратегическом учении на своём основном - арктическом направлении.