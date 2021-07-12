Путин поддержал предложение создать в Росгвардии казачьи подразделения

МОСКВА, 10 июля/ Радио Sputnik. Президент Росси Владимир Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений, заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

По его мнению, казаки должны быть территориальным подразделением в составе федеральной службы.

"Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно казачьи. Они будут находиться ... по месту жительства казаков", – приводит слова Чайки РИА Новости.

Предложение привлекать казаков к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности Чайка озвучил в марте.

Тогда он допускал, что, в частности, терские казаки могли бы сотрудничать с частями Минобороны или Росгвардии.