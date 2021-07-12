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РИА Новости

Путин поддержал предложение создать в Росгвардии казачьи подразделения

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Парад Кубанского казачьего войска в Краснодаре
Парад Кубанского казачьего войска в Краснодаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 10 июля/ Радио Sputnik. Президент Росси Владимир Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений, заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

По его мнению, казаки должны быть территориальным подразделением в составе федеральной службы.

"Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно казачьи. Они будут находиться ... по месту жительства казаков", – приводит слова Чайки РИА Новости.

Предложение привлекать казаков к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности Чайка озвучил в марте.

Тогда он допускал, что, в частности, терские казаки могли бы сотрудничать с частями Минобороны или Росгвардии.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
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5 комментариев
№1
12.07.2021 11:16
"Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно казачьи. Они будут находиться ... по месту жительства казаков", – приводит слова Чайки РИА Новости."
Причем здесь "по месту жительства"?
Раньше казаки были частью вооруженных сил России, воевали в кавалерии. В мирное время
занимались освоением новых земель, на них лежала вся тяжесть беспокойной кордонной службы с её ночными дозорами и частыми тревогами по отражению набегов немирных народов.
А сейчас они зачем? Для колорита? Обвесить себя цацками, на кониках поскакать, да шашкой помахать.
Вот и пусть границы блюдут. С Украиной, Грузией, Китаем и т. д.
0
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№2
12.07.2021 14:43
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
Вот и пусть границы блюдут.
- ИМХО, это как метр границы в аренду сдать...
+1
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№3
12.07.2021 15:29
И - обязательно выдать нагайки. А, то народ, что-то слишком, того...
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№4
12.07.2021 21:17
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
А сейчас они зачем? Для колорита?

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Россия у границы с Украиной готовит новые оккупационные силы?
0
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№5
12.07.2021 21:57
Цитата, Coalla Coalla сообщ. №3
И - обязательно выдать нагайки. А, то народ, что-то слишком, того...
Пора начинать старинные фильмы смотреть, там в некоторых показывается как от конных казаков защищаться.
0
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