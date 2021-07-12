Bloomberg (США): ни СССР, ни США ничего не добились в Афганистане

Bloomberg: русские сделали для Афганистана больше, чем американцы. США принесли в Афганистан войну и насилие безо всякой надежды на национальное возрождение. Они и базы свои побросали в полном хаосе, а русские все оставили в образцовом порядке. Читатели: «Американцы не возрождали, а убивали Афганистан!»

История двух вторжений сверхдержав в Афганистан - это история о сходствах, которые в конечном итоге стирают неоспоримые различия.

Когда Советский Союз готовился покинуть Афганистан в 1988 году, он резко увеличил экономическую и военную помощь правительству Мохаммада Наджибуллы, хотя в СССР и знали, что запросы на дополнительные вооружения часто диктовались воровством, которое основывалось на сильно завышенных цифрах афганских военнослужащих. Михаил Горбачев и его Политбюро чувствовали себя виноватыми в уходе из страны и хотели компенсировать своим "афганским друзьям", как в официальных документах той эпохи назывались Наджибулла и его люди, то, что они оставили их лицом к лицу с яростью обученной США, вооруженной и финансируемой Америкой оппозицией.

Горбачев также осознавал необходимость соблюдения Советами некоторого достоинства. "Он несколько раз говорил, что мы не можем просто подтянуть штаны и сбежать, как американцы во Вьетнаме", - вспоминал его советник по внешней политике Анатолий Черняев в 2009 году.

После того, как решение было уже принято, Советам потребовалось больше трех лет, чтобы уйти. Когда они передавали свои военные базы и технику, процедура была тщательно подготовлена: новые местные обладатели этого имущества получали отремонтированные казармы и только что пристрелянное оружие. Все это сопровождалось подписанием соответствующих актов. Генерал Борис Громов, который руководил выводом войск, вспоминал в своих мемуарах 2019 года "Ограниченный контингент", что когда Джелалабадский гарнизон покинул казармы, кровати были аккуратно заправлены. Даже прикроватные коврики были в штатных местах, а под шкафчиками были тапочки. В казармах было все необходимое оборудование. Водоснабжение работало без сбоев.

Поскольку США точно уходят из Афганистана в 2021 году, они стремятся завершить вывод своих войск всего за несколько месяцев после того, как президент Джо Байден принял это решение. Похоже, что США значительно больше, чем когда-то Советский Союз, озабочены тем, чтобы американское оружие не попало в руки возможных новых хозяев Афганистана. Поэтому американцы уничтожают военную технику. Кое-что из того, что действительно оставляют американские войска, преднамеренно или нет, оставляется непригодным для использования - например, автомобили и грузовики, брошенные без ключей. Похоже, что США также не надеются на тщательно продуманные церемонии прощания, по крайней мере, если судить по их необъявленному ночному отбытию с авиабазы Баграм - американцы просто отключили электричество (заодно и прекратив подачу воды) и ушли.

И все же, чем больше уходы обеих супердержав из Афганистана кажутся непохожими друг друга, тем больше в них аналогий. Безупречный советский военный городок в Джелалабаде был разграблен через несколько часов после ухода русских, и "все более или менее ценное имущество - телевизоры, аудиотехника, кондиционеры, мебель, даже армейские кровати - было продано на городских рынках", - писал Громов. То же самое произошло и с американской авиабазой в Баграме через несколько минут после того, как ушли американцы: мародеры ворвались в нее и разграбили все ценное, что только смогли найти.

Советский Союз вошел в Афганистан, чтобы поддержать переворот под руководством афганских "коммунистов" в рамках экспансионистской стратегии холодной войны. США сделали это в попытке уничтожить "Аль-Каиду"* после 11 сентября. Возможно, это было более достойным оправданием. Советы потеряли около 15000 человек менее чем за 10 лет, американцы (Пентагон и частные военные компании вместе) - менее половины от этого числа, за вдвое более долгий период. СССР ничего не добился, вступив в афганскую войну - вбрасывание ресурсов в бездонную яму конфликта только ускорило конец коммунистической сверхдержавы. Американцы, которые потратили на войну ошеломляющие 2,26 триллиона долларов, могут такие расходы перенести, и им, по крайней мере, удалось сломать хребет "Аль-Каиде" и уничтожить Усаму бен Ладена, хотя и не в самом Афганистане.

Но опять же, трудно говорить о различиях между двумя кампаниями, когда сходства между ними еще более сильны. В начале 1989 года, по словам Громова, "оппозиция" - универсальный термин для различных исламистских групп и коррумпированных полевых командиров - контролировала "207 из 290 районов страны". Число административных районов в Афганистане довольно нестабильно, и в настоящее время сообщается, что сегодня талибы контролируют около трети из "421 района и районных центров" страны. И это число продолжает расти. Таким образом, обе сверхдержавы сознательно оставили после себя осажденные правительства и чувство мрака и безысходности на территориях, которые все еще контролируются этими правительствами. Когда Талибан** превратился в "справедливую силу", поклявшуюся положить конец междоусобной борьбе полевых командиров и захватив контроль над Кабулом в 1996 году, его лидеры повесили Наджибуллу, который к тому времени уже давно потерял власть. Нынешняя афганская верхушка, сотрудничавшая с США, вполне может столкнуться с той же судьбой, если ей не удастся бежать.

И в обоих случаях в пресечении амбиций сверхдержав по сдерживанию исламистского радикализма важнейшую роль сыграл Пакистан. Как прямо написал в начале этого года бывший высокопоставленный офицер ЦРУ Брюс Ридель для одного исследования Брукингского института:

"Войну против Талибана невозможно выиграть до тех пор, пока Пакистан обеспечивает убежище и безопасность, военное обучение, снабжение оружием и финансовую подпитку Талибана. Мы не можем победить Пакистан, который является ядерным государством и занимает пятое место в мире по численности населения".

В 1989 году Пакистан был стороной, которая нарушила соглашения о национальном примирении в Афганистане, послужившие основанием для вывода советских войск. Афганские повстанцы, в том числе боевики, которые в конечном итоге примкнули к Талибану, сохраняли базы в Пакистане и вербовали афганцев в пакистанских лагерях беженцев. Оружие и деньги также текли из соседней страны в районы боевых действий при содействии США и их западных союзников. Как и США сегодня, Советский Союз не был готов к военному столкновению с Пакистаном.

Другими словами, независимо от ваших ценностей, независимо от того, сколько времени вы провели в Афганистане и сколько солдат потеряли, независимо от того, являетесь вы победителем или проигравшим в геополитических битвах, после себя вы оставляете в Афганистане поле для грабежей, слабый режим, который излишне зависит от вашей поддержки и вряд ли долго продержится, жестких местных боевиков, которые горят чувством отмщения за годы жестоких лишений, и злорадных пакистанских генералов на той стороне границы. Еще одна константа: процветающая наркоиндустрия Афганистана, которую ни Советы, ни американцы не смогли уничтожить.

Эти долгоиграющие обстоятельства связаны не столько с особой магией Афганистана, сколько с тем простым фактом, что, несмотря на то, что Советы 1980-х годов и Америка первых двух десятилетий нынешнего столетия сильно отличаются друг от друга, обе эти державы вошли в Афганистан со слишком малой долей предусмотрительности, слишком большим высокомерием и уверенностью, хотя с самого начала и знали, что они не могут остаться здесь надолго. Обе страны были уверены в своей превосходящей военной мощи и в своих превосходящих ценностях. Обе обнаружили доказательства того, что некоторым местным жителям нравится то, что они принесли с собой: у каждой был свой вариант светского прогрессивизма. И обе сочли, что именно их ценности могут пустить корни в Афганистане. Но ни одна из этих держав не могла оставаться в Афганистане вечно: колониализм теперь в мире не работает. И Горбачев был не больше подготовлен к продолжению афганской авантюры, чем Байден. Ни для одного из них Афганистан не оказался достойным того, чтобы цепляться за него, особенно с учетом огромных человеческих и финансовых затрат.

Однако для Талибана, как и для множества различных группировок афганских повстанцев до него, вся цель и смысл заключаются в том, чтобы остаться в Афганистане навсегда. И в 1989, и в 2021 году местные боевики считают, что они защищают свою страну и свой образ жизни. Возможно, Талибан сможет быть особенно убедительным в этом отношении. Если вам некуда уходить, то что бы ни случилось, какую бы цену вам ни пришлось заплатить в течение какого угодно времени, вы сможете пережить присутствие здесь сверхдержав. Мощной константой при этом является приверженность боевиков своему месту жительства и образу жизни. И она, как показывает пример Афганистана, порождает и другие константы.

Комментарии читателей Bloomberg

Kapricorn4

США борются с Россией с помощью санкций и надеются, что Россия потопит американский корабль в Черном море, чтобы начать разрушительную войну, которая обратит Европу в руины, а Россию превратит в вассальное государство. Тогда одинокий Китай может подвергнуться американскому нападению, и его экономика будет приватизирована транснациональными корпорациями США. Это и есть план неоконсерваторов.

insaf

После того, как США выиграли холодную войну - благодаря, кстати, жестокости афганских моджахедов - США отказались от них, вопреки президенту Картеру. Рейган пообещал помочь Афганистану в финансировании усилий по реконструкции, если моджахеды добьются успеха против русских. Моджахеды победили, но США по глупости оставили Афганистан иностранным боевикам и Пакистану. События 9-11 были прямой ответной реакцией на этот отказ США. Люди, вы полностью игнорируете факты. Вы высказываете свое личное мнение и представляете его как факт. Неудивительно, что этот мир находится в упадке. Качество людей становится низким. Вот только афганцы всегда будут верны своим убеждениям.

Felicity

Нет, США должны были пойти туда, найти бен Ладена, уничтожить его и действующую там террористическую сеть, которая спланировала и осуществила 11 сентября. Это следовало сделать быстро, сразу же вскоре после события. Однако география Афганистана неумолима, а американцы любят быструю, аккуратную маленькую "войнушку" с воздуха, потому что гробы, задрапированные американскими флагами, всегда плохо смотрятся на телевидении. Вместо этого администрация Буша-младшего изобрела совершенно другой нарратив и ложь, сосредоточившись на Ираке, чтобы завершить работу, начатую Бушем-старшим. В конце концов, у Ирака есть нефть, а у Афганистана нет, так что зачем Америке сосредотачиваться на последнем? В задачу Америки никогда не входило восстановление Афганистана или улучшение его экономического положения. Американским военным не на что осталось посмотреть после себя, за исключением огромной суммы денег, потраченной совершенно бездарно.

dav1234

Германия, Япония, Филиппины, Южная Корея, Италия… Мы были в Афганистане 20 лет. Вы можете многое сделать за 20 лет, если захотите. Но мы пошли в Афганистан с мыслью, что мы не собираемся заниматься строительством нации. И вот результат. Гарантирую, что Китай не совершит такой ошибки.

profwatson

В Америке мы должны были развивать наши редкоземельные минеральные ресурсы, чтобы создавать высокооплачиваемые рабочие места и надеяться на новое поколение, вместо того, чтобы переводить рабочие места в КНР, которая контролирует мировое будущее электромобилей. Трамп сказал, что мы потратили 7 триллионов долларов на авантюру на Ближнем Востоке. А эти деньги следовало вложить в Америку.

Kalinin Yuri

Фактически, "Талибан" был именно той силой, которая жестко подавляла наркоуидустрию в Афганистане. А после вторжения США опиумный бизнес в стране сразу резко вырос. США вытеснили радикалов Талибана с маковых полей, и всего за несколько месяцев Афганистан стал производителем опиума и героина № 1 в мире.

Lyndon Bradish

Строительство нации или разложение нации? Вы забыли тот хаос, который Америка принесла с собой в Ирак, Вьетнам, на Филиппинах, не говоря уже о Центральной и Южной Америке?

Америка - это война и насилие, а не строительство наций!

Che Guevara

"После того, как США выиграли холодную войну - благодаря жестокости афганских моджахедов - США отказались от них".

А что еще США должны были делать с тысячами исламских боевиков, которых они завербовали для борьбы против СССР в Афганистане? Приказать им вернуться к своей повседневной работе за письменным столом в Пакистане или Саудовской Аравии?

Исламские боевики хотели бороться за свою исламскую утопию. Им нужен был новый враг, и поэтому они нашли США.

У американцев есть поговорка: "куры вернулись на насест на ночлег".

* Организация запрещена в РФ

** Организация запрещена в РФ

Леонид Бершидский (Leonid Bershidsky)