Humvee не сдаётся новому армейскому внедорожнику

Закупка новых армейских внедорожников JLTV тормозится желанием американской армии поддерживать действующий парк машин Humvee. Вчера, 9 июля, портал thedrive.com сообщил о том, что армия США подала запрос на перераспределение средств, выделенных на закупку новых автомобилей.

В запросе на следующий финансовый год указывается, что армия просит выделить на закупку новых и модернизацию имеющихся на вооружении HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheel Vehicle), более известных как Humvee, $66 млн. Это на $36 млн больше, чем было заложено изначально. При этом $23 млн из этой суммы планируется «отнять» от программы закупки машин JLTV.

JLTV (слева) и Humvee (справа) Источник изображения: thedrive.com

Humvee впервые поступил на вооружение в 1983 году и стал популярным во всём мире благодаря лёгкости модернизации и большому количеству модификаций. Так, из 19 основных версий в производстве остаются 4 модификации машины. Армия запросила $884,4 млн на программу JLTV в 2021 финансовом году и $574,5 млн в 2022 году с планами приобрести около 49 000 JLTV к 2041 году.