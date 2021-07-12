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WarSpot

Норвегия и Германия купят субмарины в складчину

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Источник изображения: warspot.ru

Норвегия и Германия завершили многолетние переговоры по закупке новых субмарин. Вчера, 9 июля, пресс-служба компании Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) сообщила о подписании «крупнейшего в истории контракта».

Контракт общей стоимостью €5,5 млрд включает в себя постройку шести подводных лодок Type 212CD. Четыре из них предназначены для ВМС Норвегии, ещё две — для ВМС Германии. Сборка первой субмарины начнётся в 2023 году, а к 2029 году подлодка должна быть передана ВМС Норвегии. Поставка двух подлодок для ВМС Германии запланирована на 2032 и 2034 годы.

Рендер субмарины проекта Type 212CD

Источник изображения: thyssenkrupp-marinesystems.com

Норвегия и Германия заключили соглашение о сотрудничестве в 2017 году, но из-за длительных переговоров контракт был подписан только вчера. Проект Type 212CD является глубокой модернизацией субмарины Type 212A. Из озвученных характеристик известно, что надводное водоизмещение Type 212CD составит порядка 2500 т, длина — 73 м.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Компании
ThyssenKrupp
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