Российский спутник снял авиабазу в Афганистане, откуда США вывели военных

Снимок был сделан спутником "Ресурс-П"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский спутник дистанционного зондирования Земли снял базу Баграм (Афганистан), откуда США и НАТО вывели свои силы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Спутники ДЗЗ Роскосмоса засняли авиабазу Баграм в Афганистане, откуда были выведены войска США", - отметили в госкорпорации.

Снимок был сделан спутником "Ресурс-П".

О том, что силы США и НАТО покинули базу в городе Баграм, в Пентагоне заявили на прошлой неделе. Некоторые американские СМИ сообщили, что власти Афганистана не были заранее предупреждены об уходе военных США. 14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября.