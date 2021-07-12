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Россия начнет госиспытания «Циркона»

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Госиспытания гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся до конца июля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В рамках стартующих государственных испытаний корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" будет выполнена стрельба по наземной и морской мишеням с борта фрегата "Адмирал Горшков"», — сказал собеседник.

Агентство напоминает, что данная стрельба станет первой для «Циркона» в 2021 году.

Согласно ТАСС, первым штатным носителем таких гиперзвуковых ракет станет фрегат «Адмирал Головко».

В мае председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан 1 ранга Михаил Ненашев заявил, что США может потребоваться десять лет на создание ракеты, аналогичной российскому «Циркону».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
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