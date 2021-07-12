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РИА Новости

Экс-офицер разведки Ребекка Коффлер признала неготовность США к войне с Россией

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Военнослужащий армии России
Военнослужащий армии России.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. Об этом в интервью The Hill рассказала бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер.

Автор статьи ссылается на заявление президента России Владимира Путина, по мнению которого, западные страны заведомо понимают свой проигрыш в случае третьей мировой войны.

"Уверенность российского лидера проистекает из веры Москвы в то, что она может сражаться и выиграть войну с Вашингтоном на своих условиях", – считает эксперт.

Россия обратила внимание, что США делают ставку на использование технологий даже с такими плохо вооруженными противниками, как боевики в Афганистане и Ираке. В связи с этим Кремль выбрал полем сражения киберпространство и космос, пояснила Коффлер.

Она признала беззащитность американских IT-сетей и спутников и не исключила возможности России поразить орбитальную систему обороны США.

Коффлер подчеркнула, что в настоящее время Черноморский регион остается одним из наиболее вероятных очагов возможной войны между Россией и НАТО, в которую также будут вовлечены США.

Уверенность Владимира Путина в том, что Вашингтон не знает, как противостоять России в случае войны, ставит США в еще более сложную ситуацию, заключила экс-сотрудница разведки.

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Проекты
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