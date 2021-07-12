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Интерфакс-АВН

Космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Атлантике

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon, отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), в субботу штатно приводнился в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Приводнение Дрэгона подтверждено", - говорится в сообщении компании.

Мягкое приводнение спускаемой капсулы с помощью парашютной системы было осуществлено в 06:30 мск в Мексиканском заливе. В районе посадки находилось поисково-спасательное судно SpaceX с вертолетом на борту, который после подъема капсулы из воды доставил ее на сушу.

Cargo Dragon привез на Землю более 2,4 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на МКС.

В настоящее время он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 3 июня ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через два дня, 5 июня он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения до 250 научных экспериментов экипажем станции. В частности, корабль привез в негерметичном отсеке две новые более мощные солнечные панели IROSA, которые в июне в ходе трех выходов в открытый космос астронавты установили и развернули на станции.

Это уже 22-й полет "грузовика" компании SpaceX к МКС и вторая миссия его модифицированного варианта (Cargo Dragon 2), который теперь способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2 для последующей пришвартовки, как прежние корабли.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полётов к МКС и возвращения на Землю вместо трех в вариантах Cargo Dragon 1. Он может оставаться в составе станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями прежнего "грузовика".

Запуск кораблей в версии Cargo Dragon 2 осуществляется в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В рамках первого контракта с октября 2012 года по март 2020 года компания SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

2 июля к МКС пристыковался транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" с запасом топлива, воды и других грузов. "Грузовик" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС.

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Мексика
Россия
США
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2020-й год
Falcon РН
МКС
Прогресс ТГК
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