«Срок окупаемости для бизнеса сокращается на год»

С 1 июля в Московской области запустят два новых пакета мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Власти региона субсидируют часть процентной ставки по кредитам, компенсируют предпринимателям комиссию на вход в интернет-магазины и маркетплейсы, а также предоставят особые льготы для тех, кто открывает бизнес в отдаленных территориях Московской области. Как их получить и что для этого нужно, «Известиям» рассказала министр инвестиций, промышленности и науки МО Екатерина Зиновьева.

С 1 июля в Московской области запустят два новых пакета мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Власти региона субсидируют часть процентной ставки по кредитам, компенсируют предпринимателям комиссию на вход в интернет-магазины и маркетплейсы, а также предоставят особые льготы для тех, кто открывает бизнес в отдаленных территориях Московской области. Как их получить и что для этого нужно, «Известиям» рассказала министр инвестиций, промышленности и науки МО Екатерина Зиновьева.

— Екатерина Анатольевна, какие меры принимались правительством Московской области для поддержки бизнеса в 2020-м?

— Было две антикризисные программы: первая — помочь финансово, вторая — дать предпринимателям максимальную возможность работать, не закрывать бизнес. Все регламенты и условия принимались с тем, чтобы никто не уходил в жесткий локдаун.

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Промышленные предприятия не останавливались ни на день. Да, были особо пострадавшие сферы — например, туризм и перевозки, были те, чью деятельность пришлось временно ограничить, — салоны красоты, услуги и так далее, но все производства работали.

Мы разработали четкий алгоритм: какие меры принять, чтобы бизнес мог функционировать, но безопасно. Это в первую очередь измерение температуры сотрудников и ношение средств индивидуальной защиты. На каждом предприятии были такие «люди в красных жилетах», ответственные за соблюдение правил. Но нашей задачей было не только проверять, но и помогать.

Дальше — сами меры поддержки. Они разделялись на федеральные и региональные. Первые необходимо было довести до адресатов — в этом мы помогали бизнесу. Например, банки выдавали льготные кредиты под 0–2%, оформляли отсрочки и рассрочки. Мы создали живую мобильную бригаду, рабочую группу: в каждом сетевом банке был человек, который отвечал за сотрудничество с Московской областью. Все вопросы предпринимателей решались в течение суток. Та же история с налоговой инспекцией.

В итоге более 15 тыс. компаний получили поддержку от банков и более 100 тыс. — от налоговой службы. Это, по сути, все, на кого распространялись меры.

Мы работали и вживую, и онлайн, подключили горячую линию и центры «Мой бизнес», куда стекалась вся информация. Если до пандемии в месяц было примерно полторы тысячи обращений от предпринимателей, то в марте–апреле прошлого года доходило до 4–5 тыс. В основном спрашивали, как получить меры поддержки и как работать.

Что касается региональных мер, мы в прошлом году докапитализировали все свои институты и фонды. У нас есть Фонд развития промышленности, который выдает льготные займы для промышленных предприятий под 3–5% (в этом году уже под 1%); Фонд микрофинансирования, взаимодействующий с малым бизнесом; Гарантийный фонд, выдающий поручительства для банков. Общее количество предпринимателей, которые получили меры поддержки от них, выросло почти в два раза по сравнению с позапрошлым годом.

Ввели специальные субсидии и увеличивали их размер. К примеру, были и есть субсидии на лизинг или покупку оборудования: компенсация затрат составляла 30%, а мы подняли до 50%, тоже докапитализировали по объему денежных средств и выдали больше.

Появилась субсидия для производителей средств индивидуальной защиты. Нужно было очень быстро развернуть их выпуск в больших объемах — мы компенсировали 80% средств, потраченных на оборудование.

Если суммировать все финансовые меры, льготы, отсрочки по аренде и т.д., то мы выделили на помощь бизнесу примерно 25 млрд рублей.

— Как, на ваш взгляд, справился с последствиями пандемии малый и средний бизнес Подмосковья?

— Обнаружили интересную тенденцию. В области было 354 тыс. компаний МСП, и за прошлый год их количество не уменьшилось. Кроме того, выросла численность занятых в них, темп роста составил более 5%. На начало года — 1,411 млн человек.

Бизнесу было удобно и выгодно пользоваться мерами поддержки, а в большинстве «зашили» сохранение занятости. Я даже знаю предпринимателей, которые легализовали часть своих неоформленных работников.

Поэтому малый и средний бизнес Московской области достаточно неплохо пережил пандемию. Понятно, что кто-то закрылся, а кто-то открылся, но если говорить в целом о динамике, то в кризисный год все показатели обычно отрицательные, а у нас еще и прирост.

Также в прошлом году сохранился объем инвестиций в основной капитал — на уровне 1 трлн рублей. Почти столько же было в 2019-м. Прироста не случилось, но и оттока тоже.

С начала 2021-го количество субъектов МСП увеличилось еще на 5%, то есть сейчас их уже 370 тыс., а число занятых в них выросло до 1,440 млн человек.

Хорошая динамика и по самозанятым: на начало года их было 168 тыс., а сегодня уже 221 тыс. За кризисный год прирост тоже был большой — люди понимали, что, если официально оформлены, могут рассчитывать на поддержку государства.

— Какую поддержку может получить малый и средний бизнес региона в 2021 году?

— Мы запустили два новых пакета. Первый — некий реинжиниринг или перезапуск инвестиционного цикла. Пошли от потребностей бизнеса. Внутри две меры. Одна из них связана с доступом к дешевому финансированию. С 1 июля начинаем субсидирование части процентной ставки по кредитам для МСП на развитие бизнеса.

Всем нужно заемное плечо, поэтому 90% предпринимателей обращаются в финансовые институты за кредитами. Мы придумали субсидирование ключевой ставки. С учетом того, что она за последние три недели выросла до 5,5%, это хорошее подспорье. Заявку можно подать онлайн.

Что касается второй меры, мы увидели, что весь бизнес независимо от отрасли максимально попытался уйти в онлайн. Часть тех, кто не перешел на цифру, совсем исчез с рынка. У нас появилась субсидия для предпринимателей, которые впервые встают со своим товаром на полки интернет-магазинов и маркетплейсов. Комиссия обычно составляет 15–20% — это достаточно серьезное бремя для бизнеса, и мы готовы компенсировать половину суммы.

Речь идет о любых крупных и мелких магазинах, как российских, так и иностранных — Wildberries, Ozon, eBay, Alibaba и так далее. Будем готовы работать с любыми.

Второй пакет — меры поддержки для отдаленных территорий Московской области (Зарайск, Коломна (+Озеры), Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамск, Орехово-Зуево, Луховицы, Электрогорск). Инвесторы хорошо, легко и быстро приходят в близкие к Москве места — например, Химки, Мытищи, Люберцы и Красногорск, но их тяжело завлечь, скажем, в Серебряные Пруды, Волоколамск или Орехово-Зуево.

Мы создали набор из семи мер. Они даются всего на трех условиях: инвестиции от 50 млн рублей, рабочие места от 50 и не менее 50% сотрудников должны быть из Московской области. Любой инвестор может собрать набор, как конструктор, — например, взять только две или три меры.

Часть из них уже была, но где-то мы увеличили суммы, где-то — срок. К примеру, срок обнуления налогов на имущество продлили с четырех до 10 лет. Ставка льготного займа от Фонда развития промышленности теперь 0,5%. Таких ставок на рынке вообще нет. Можно получить субсидию и на инженерные затраты: построил предприятие, подтянул к нему газ, канализацию, воду, электричество — часть возмещаешь за счет правительства.

Есть инвестиционный налоговый вычет — льгота по налогу на прибыль, которую можно получить, если приобретаешь или модернизируешь основные средства, например перевооружил парк станков или транспортный парк. Можно уменьшить налог на прибыль на затраченную сумму. Налоговая ставка по всей стране в целом 20%, в Московской области мы ее снижаем до 10%, а для отдаленных территорий — до 5%.

Еще одна интересная мера — земля в аренду без торгов. Инвестор может получить участок в преференциальном режиме, а дальше выкупить по льготной стоимости. В целом по области это 15% от кадастра, а для этих территорий — 7%. Получается практически бесплатно.

Чем хороши эти семь мер поддержки? Мы брали реальных получателей, смотрели, как у них улучшается экономика проекта. В среднем затраты инвесторов сокращаются на 22%, а срок окупаемости затрат бизнеса — на год.

Заявки стали поступать: сейчас их уже на 60 млрд, но нам бы, конечно, хотелось больше. Поэтому приглашаем предпринимателей в отдаленные города, где можно рассчитывать на льготные условия — еще лучше, чем в целом по Подмосковью.

— Как будут развиваться центры «Мой бизнес»?

— Хотим немного переформатировать их работу. Сейчас это удобное единое окно: можно прийти, получить консультацию по любым вопросам, оформить субсидии. Но мы намерены расширить их функционал, создать некие боевые отряды в помощь предпринимателю.

Возможно, они будут заниматься решением неприятных и непростых проблем: к примеру, административные барьеры, давление со стороны контролирующих органов, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и так далее. Сейчас проводим аналитику, составляем список основных жалоб бизнеса, затем выберем болевые точки и будем по ним работать. Наши центры станут некими центрами защиты, направленными на задачи посложнее.

— Mail.ru Group и министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ. Что подразумевает это сотрудничество?

— Оно тоже касается поддержки малого бизнеса. У нас будет совместная программа.

Одним из проектов, который будет запущен уже в июле, совместный проект с офисами «Мой бизнес». Это вовлечение предпринимателей МО в продвижение своих товаров и услуг через интернет и социальные сети. Придя в офис «Мой бизнес», абсолютно любой предприниматель (самозанятый) сможет получить личный промокод. Далее при покупке рекламы в социальной сети «ВКонтакте» на любую сумму с использованием промокода внесенная сумма будет удваиваться. Таким образом, заплатив 1000 рублей, фактически можно будет воспользоваться услугами торговой площадки «ВКонтакте» на 20 000 и так далее.

Мы считаем, что такая мера мотивирует малый бизнес активнее цифровизовывать свои товары и услуги, создавать собственные интернет-магазины, научит делать правильную рекламу и повышать продажи.