Войти
Российская газета

Фрегат "Адмирал Головко" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"

423
0
0
Источник изображения: Северная верфь

Российский фрегат "Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабль дальней морской зоны планируется направить на ходовые испытания весной 2022 года.

Как сообщает ТАСС, главную ударную мощь фрегата "Адмирал Головко" составят гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые сейчас активно испытываются на другом корабле проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Новые испытания гиперзвуковой ракеты, как сообщают РИА Новости, должны состояться до конца июля. Ракета"Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов и поражать цели на расстоянии более одной тысячи километров.

Напомним, что фрегаты проекта 22350 могут нести 16 ракет "Калибр-НК", "Оникс" или "Циркон". Противовоздушную оборону обеспечивают 32 ракеты комплекса "Полимент-Редут" и две артиллерийские установки "Палаш". От подводных лодок корабль защищает комплекс "Пакет-НК" с 12 торпедами.

Водоизмещение корабля 5400 тонн, длина - 135 метров, ширина - 16,4 метра, высота борта - 8 метров. Экипаж - 170-210 человек, дальность плавания - 4500 морских миль, максимальная скорость хода - 29,5 узлов.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
Похожие новости
17.02.2021
Фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» получат гиперзвуковое оружие
31.08.2020
Оружейные контракты на 1,16 трлн рублей. Какую технику купило Минобороны на "Армии-2020"
24.07.2020
Названы сроки передачи фрегатов с гиперзвуковым оружием ВМФ России
10.07.2020
«Адмирал Горшков» – под прицелом
03.03.2020
Сверхсекретный "Циркон" вышел на финальный этап испытаний
29.01.2019
Не числом, так ракетами: почему русский флот пугает НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 23:03
  • 75
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 12.07 22:41
  • 1
Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С"
  • 12.07 22:26
  • 5
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 12.07 22:20
  • 34
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 12.07 22:00
  • 35
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 12.07 21:57
  • 5
Путин поддержал предложение создать в Росгвардии казачьи подразделения
  • 12.07 20:36
  • 3
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео
  • 12.07 20:33
  • 834
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.07 17:31
  • 15
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 12.07 15:27
  • 2
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
  • 12.07 14:47
  • 5
Талибы пообещали Москве не переходить границ
  • 12.07 10:02
  • 2
6 мест, где в 2021 году может вспыхнуть Третья мировая война (Daily Express, Великобритания)
  • 12.07 10:01
  • 3
Продолжающий испытания тяжелый беспилотник "Охотник" получит большой боевой радиус - "Ростех"
  • 12.07 09:45
  • 166
Есть ли будущее у танков?
  • 12.07 09:40
  • 1
Украина купит подержанный британский ледокол