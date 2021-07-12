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Известия.ru

США отказались предоставлять военную помощь Гаити

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Estailove St-Val

США отклонили просьбу Гаити о предоставлении войск для обеспечения безопасности после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает в субботу, 10 июля, Reuters.

«Соединенные Штаты в пятницу отклонили просьбу Гаити о предоставлении войск для помощи в обеспечении безопасности ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза подозреваемыми иностранными наемниками, даже несмотря на то, что они пообещали помочь в расследовании», — говорится в материале агентства.

Как сообщил министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер, просьба о помощи со стороны США в области безопасности прозвучала в среду, 7 июля, в беседе между исполняющим обязанности премьер-министра Клодом Жозефом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Позже Матиас Пьер в интервью CNN заявил, что запрос Гаити к США о направлении войск касается ограниченного числа военнослужащих, примерно 500 человек.

10 июля сообщалось, что правительство Гаити обратилось к Организации Объединенных Наций (ООН) с просьбой направить войска для стабилизации ситуации в стране. Власти Гаити просят ООН «поддержать усилия полиции по восстановлению безопасности и общественного порядка на всей территории» республики.

До этого сенат Гаити провозгласил в пятницу, 9 июля, своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики. При этом ранее специальный посланник ООН в Гаити Пол Фармер заявил, что исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф останется лидером страны до проведения выборов, которые запланированы на 26 сентября.

Президент Гаити Жовенель Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. При этом тяжелые ранения получила супруга Моиза. Ее госпитализировали.

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Гаити
США
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