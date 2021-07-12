Специалисты «Роскосмоса» рассказали о проекте АЭС для Марса

Специалисты конструкторского бюро «Арсенал», которое занимается исследованиями по созданию перспективных космических аппаратов для «Роскосмоса», предлагают снабдить будущую российскую базу на Марсе атомной электростанцией. Об этом в субботу, 10 июля, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся у агентства материалы предприятия.

Марсианская АЭС может быть использована для снабжения инфраструктуры будущей базы электричеством, а в качестве самого реактора предлагается использовать технологии, разработанные для ядерного космического буксира.

Атомную станцию специалисты планируют отправить на орбиту Красной планеты в составе ядерного буксира «Зевс», а затем сбросить на поверхность на парашюте.

По информации «Арсенала», ядерный буксир «Зевс» позволит организовать «высокоскоростной канал передачи информации на Землю с поверхности Марса и находящихся на орбите Марса космических аппаратов».

Разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в 2010 году, ее ведет Центр имени Келдыша, изначально завершение работ по установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира — на 2018 год, сроки несколько раз сдвигались.

В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме «Армия-2020» — трехмерная графика его работы в космосе. Он получил название «Зевс».

В январе 2020 года говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы.

Отмечалось также, что госкорпорация «Роскосмос» заключила контракт с КБ «Авангард» на разработку аванпроекта комплекса «Нуклон» с ядерной энергоустановкой, заказ должен быть выполнен к 15 ноября 2022 года.