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Компания Безоса отказалась признать полет конкурента космическим

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Источник изображения: Фото: Isaiah J. Downing / Reuters

Полет британского миллиардера и основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона 11 июля не будет полноценным космическим полетом, поскольку пройдет ниже линии Кармана — общепризнанной высоты в 100 километров, с которой начинается космос. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила компания Blue Origin, чей основатель и богатейший человек мира Джефф Безос отправиться в космос 20 июля.

Компания опубликовала таблицу, которая сравнивает запланированные полеты двух компаний. В ней указывается, что корабль Безоса New Shepard преодолеет линию Кармана, а корабль Unity Брэнсона — нет. Также летательный аппарат Virgin Galactic посчитали высотным самолетом, а не полноценным космическим кораблем.

В Blue Origin также заявили, что в их корабле есть самые большие в истории космических полетов окна, система эвакуации, минимальное влияние на озоновый слой и 15 удачных полетов против трех полетов у Virgin Galactic.

С собой миллиардер собирается взять младшего брата и 82-летнюю летчицу Уолли Фанк. Она прошла подготовку еще в 1960-х, но тогда полеты отменили, и она так и не побывала в космосе. Еще одно место на борту космического корабля продали на аукционе за 28 миллионов долларов. Имя победителя пока не называли.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
Blue Origin
Virgin Galactic
Проекты
LMV класс
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