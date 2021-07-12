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Известия.ru

Госиспытания ракет «Циркон» фрегатом «Адмирал Горшков» стартуют в июле

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Государственные испытания корабельных гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся до конца июля стрельбой с фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», сообщил «РИА Новости» в субботу, 10 июля, источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В рамках стартующих государственных испытаний корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» будет выполнена стрельба по наземной и морской мишеням с борта фрегата «Адмирал Горшков», — рассказал источник.

Отмечается, что это станет первым пуском ракет «Циркон» в этом году и четвертым пуском за все время с фрегата «Адмирал Горшков».

6 июля стало известно, что Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1 вернется после длительного ремонта с новыми возможностями. В частности, он получит пусковые установки крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон».

28 июня президент России Владимир Путин объявил о скорой постановке на боевое дежурство «Циркона» и системы ПВО С-500. На подходе, по его словам, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Адмирал Горшков
С-500
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
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