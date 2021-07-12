США и Франция обеспокоились «вызовами со стороны России в Европе»

Соединенные Штаты продолжат консультации с Францией на тему «вызовов со стороны России в Европе и других регионах». Об этом говорится в пятницу, 9 июля, на сайте министерства обороны США.

Во время встречи в Вашингтоне глава американского ведомства Ллойд Остин и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли обсудили беспокоящие государства темы.

«Вызовы со стороны России в Европе и в других частях вызывают обеспокоенность двух стран. Ллойд Остин заверил, что США продолжат консультации с Францией по этому и другим вопросам», — говорится в материале.

О каких именно вызовах идет речь, в сообщении не уточняется.

Во время обсуждения путей сотрудничества двух стран в НАТО и на двусторонней основе министры также рассмотрели «вызов со стороны Китая».

«Сегодня некоторые из наших конкурентов работают над подрывом стабильного и открытого порядка, который мы оба поддерживаем. в частности, в Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнером для Соединенных Штатов, поскольку мы работаем над укреплением наших общих интересов в регионе», — цитирует ведомство высказывания Остина.

Отмечается, что министр вооруженных сил назвал Францию и США самыми старыми союзниками, заверив, что «это не просто красивые слова; они отражают нечто реальное» — союз «на словах и делах».

Ранее, 8 июля, Франция призвала ЕС не признавать вакцины РФ и Китая от COVID-19. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, о необходимости ограничить доступ на территории Франции вакцин, в действенности которых правительство не уверено. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите «нет» этим вакцинам».