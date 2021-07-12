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РИА Новости

Источник: государственные испытания гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся до конца июля

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Государственные испытания российских гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся до конца июля стрельбой с борта фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Эта стрельба станет первым пуском ракет "Циркон" в 2021 году и четвертым пуском за все время с "Адмирала Горшкова".

"В рамках стартующих государственных испытаний корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" будет выполнена стрельба по наземной и морской мишеням с борта фрегата "Адмирал Горшков", - уточнил собеседник агентства.

Ранее другие источники РИА Новости в "оборонке" сообщали, что первый в 2021 году пуск "Циркона" планируется выполнить в рамках госиспытаний с "Адмирала Горшкова" летом. Завершение государственных испытаний ракетного комплекса запланировано на этот же год.

В 2020 году, по данным Минобороны, фрегат "Адмирал Горшков" выполнил три пуска ракеты, два – по морским мишеням и один – по наземной цели.

Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск".

"Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность ракеты заявлена в тысячу километров.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Нахимов
К-132 Иркутск
Циркон-С 3М22
Проекты
2020-й год
22350
885 Ясень
ГЗЛА
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