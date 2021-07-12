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РИА Новости

Засмотрелись на Крым? Корабли НАТО решили задержаться в Черном море

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Корабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison

Из любой возможности нужно выжимать максимум. Позволяет Конвенция Монтрё проводить в Черном море три недели – значит, надо проплавать там три недели и ни днем меньше, уверены в командовании учений Sea Breeze.

Черное море настолько привлекательное, доброе и приветливое, что так и убеждает задержаться хотя бы ненадолго. Вот и корабли, участвовавшие в учениях Sea Breeze, продлят себе черноморские каникулы на некоторое время. Представитель командования учений при этом заверил, правда, что Конвенцию Монтрё это не нарушит. Учения заканчиваются 10 июля и, ах, как это по-летнему, в предпоследний день нахождения на море взять и проговориться, что хотелось бы задержаться подольше.

Для тех, кто сразу не вспомнит, Конвенция Монтрё разрешает военным кораблям нечерноморских государств в количестве не более девяти и тоннажом не более 30 тысяч тонн находиться в Черном море не дольше трех недель. И можно только порадоваться за прозорливость тех, кто эту конвенцию подписывал. Три недельки – идеально для отпуска на море. Больше тоже можно, но приедается. Меньше – тоже неплохо, но сразу хочется больше.

Меж тем уже и НАТОвские генералы, оценивая ситуацию в регионе, констатируют, что Россия там доминирует, и на своей территории (а Крым принадлежит России и де-факто, и де-юре – это его же слова) может перемещать военных так, как захочет.

Кстати, сказал это генерал из Болгарии, где, по идее, и свое море есть, причем Черное. Но, видимо, чем ближе к Крыму, тем лучше, теплее и и приятнее – тянет туда корабли стран НАТО. Так что, похоже, проведут еще пару денечков в теплом Черном море и корабли, и их экипажи, включая того самого моряка, который уж ну очень смахивает на Владимира Зеленского.

Автор Алексей Красильников, радио Sputnik

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Страны
Болгария
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
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