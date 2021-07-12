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Известия.ru

Космонавт «Роскосмоса» рассказал о шифровке информации с МКС

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий рассказал 9 июля в рамках международного онлайн-тренинга Cyber Polygon о том, что некоторая информация передается с Международной космической станции (МКС) на Землю зашифрованной и даже при перехвате ее нельзя расшифровать.

«Для передачи информации может использоваться криптошифрование, которое даже в случае перехвата информации практически не поддается расшифровке», — сказал он.

По словам Новицкого, по закрытым каналам связи передается информация о здоровье членов экипажа и техническая информация. Он отметил, что «уровень безопасности передачи информации довольно высокий и надежный».

Ранее Новицкий рассказал, как его пытались обмануть мошенники под видом сотрудников Сбербанка. Он заметил, что прямого взлома не было, поскольку у него самого не было особо ценной информации, и отметил, что «было очень очевидно, что выходят на связь мошенники».

В данный момент на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

8 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск российского модуля «Наука» к МКС запланирован на 21 июля. Резервными датами установлены 22 и 23 июля.

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