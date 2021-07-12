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ТАСС

Запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур запланирован на начало августа

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Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb.
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

На Байконуре завершилась перегрузка пакета ракеты-носителя "Союз-2.1б" под миссию №35 и цикл механической сборки пакета ракеты-носителя "Союз-2.1б" под миссию №36

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур запланирован на начало августа. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Запуск запланирован на начало августа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, на Байконуре завершилась перегрузка пакета ракеты-носителя "Союз-2.1б" под миссию №35 и цикл механической сборки пакета (1 и 2 ступеней) ракеты-носителя "Союз-2.1б" под миссию №36. Операции проводились в соответствии с комплексным графиком подготовки совместным расчетом специалистов Космического центра "Южный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра "Прогресс".

Пакет ракеты-носителя под миссию №36 будет находиться в режиме хранения. "Пуск данной ракеты с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb запланирован на осень со стартового комплекса "Восток" площадки №31 космодрома Байконур", - уточнили в госкорпорации.

В прошлый раз ракета "Союз-2.1б" стартовала 1 июля с космодрома Восточный в 15:48 мск. Вместе с разгонным блоком "Фрегат" она вывела на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. В результате число космических аппаратов группировки на орбите увеличилось до 254.

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Фрегат РБ
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Восточный Космодром
Союз-2 РН
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