Стратегические бомбардировщики Ту-160 вернулись с Чукотки на базу

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Два стратегических самолета Ту-160 в ходе учений совершили перелет с аэродрома Анадырь на базу в Саратовской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Маршрут перелета проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей, в пределах границ Российской Федерации", - заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что самолеты преодолели более 8 тыс. км.

Анадырь - самый восточный город России, недалеко от морской границы России и США.

По данным военного ведомства, в ходе перелета с Чукотки экипажи Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе.

Как сообщал "Интерфакс", самолеты Ту-160 осуществляли перелет в Анадырь на Чукотке в 2020, 2019 и 2018 годах.

6 июля Минобороны РФ сообщило о старте учений дальней авиации. В маневрах задействованы стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. По учебной тревоге были подняты части дальней авиации в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, сообщили военные.

"В ходе мероприятий боевой подготовки экипажам дальней авиации предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах", - сообщило Минобороны РФ.

В марте этого года российские военные сообщили об учениях, на которых три атомные подлодки всплыли с проломом льда в Арктике, а два истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 осуществили пролет к Северному полюсу в прямом и обратном направлении.

В марте 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту". Тогда источники сообщили "Интерфаксу", что полет через Северный полюс совершили два российских противолодочных самолета в сопровождении истребителей и самолета-заправщика.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.

21 декабря 2019 года в интервью радио "Эхо Москвы" командующий дальней авиацией Кобылаш сообщил, что Россия развивает военную инфраструктуру в Арктике, в том числе на аэродромах, куда совершают перелеты стратегические и дальние бомбардировщики. Он назвал патрулирование самолетами дальней авиации Арктики приоритетной задачей.