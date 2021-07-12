В ходе маневров Sea Breeze велись переговоры между натовскими и российскими кораблями

Участники маневров Sea Breeze 2021 («Морской бриз - 2021») дважды проводили радиообмен с военными кораблями РФ.

Коммуникации носили профессиональный и штатный характер. Об этом заявил на телефонном брифинге представитель командования учений коммандер ВМС США Джон Джонс.

«В ходе учений Sea Breeze было по меньшей мере два случая переговоров с военными кораблями, не участвующими в учениях. Все эти коммуникации осуществлялись в штатном и профессиональном порядке», - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС о каналах коммуникации военных России и стран НАТО в зоне маневров.