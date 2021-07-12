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Группа ОДКБ посетила участок таджикско-афганской границы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Оперативная группа, возглавляемая начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым, совершила облет участка таджикско-афганской границы, сообщает пресс-служба ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба Организации Договора о коллективной безопасности, оперативная группа посетила 9 погранотряд («Калай-Хумб»). Группа офицеров ознакомилась на местности с порядком обеспечения охраны таджикско-афганской границы военнослужащими Пограничных войск РТ, укомплектованностью подразделений личным составом, вооружением и специальной техникой.

Был изучен порядок взаимодействия с подразделениями Вооруженных сил Республики Таджикистан, выделенными для усиления охраны государственной границы.

Оперативная группа осмотрела район границы Таджикистана, где был зафиксирован наиболее многочисленный переход со стороны Афганистана военнослужащих правительственных войск Исламской Республики Афганистан с оружием (более 200 военнослужащих).

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров высоко оценил степень готовности подразделений Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан к обеспечению безопасности на таджикско-афганской границе.

«Диалог» отмечает, что посещение участка таджикско-афганской границы дало возможность оперативной группе объективно оценить состояние дел на местности и способствовало выработке объективных предложений по снижению напряженности на таджикско-афганской границе и подготовке предложений по совместным мерам в формате ОДКБ.

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Страны
Афганистан
Таджикистан
Компании
ОДКБ
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