"Росатом": ИГ* рассчитывало на доступ к радиоактивным источникам в России

Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб.

МОСКВА, 9 июля/ Радио Sputnik. Боевики "Исламского государства"* хотели получить доступ к радиоактивным источникам в России, следует из отчета госкорпорации "Росатом" за 2020 год.

Неофициальный документ посольства США с информацией о планах ИГ* попал в МИД России, после чего ведомство обратилось в "Росатом". Осенью 2020-го на всех ядерных и радиационных объектах отрасли состоялись внеплановые целевые проверки "объектового контроля состояния систем физической защиты".

Также совместно с территориальными органами ФСБ и охраной проверили работоспособность комплексов инженерно-технических средств физической защиты и эффективность сил реагирования, организовав совместные тренировки по пресечению действий условных нарушителей.

отмечается в документе, который цитирует РИА Новости. "Результаты проведенных мероприятий подтвердили готовность систем физической защиты организаций отрасли обеспечить надежную физическую защиту объектов отрасли и оформлены соответствующими актами", –в документе, который цитирует РИА Новости.

Материалы из радиоизотопных источников не подходят для создания ядерных боеприпасов, но из них можно изготовить "грязную" бомбу – гипотетический боеприпас с обычной взрывчаткой, содержащий радиоактивные вещества. При его подрыве контейнер с изотопами разрушается, а за счет ударной волны радиоактивное вещество распыляется вокруг. Применение такого оружия относят к разновидности ядерного терроризма.

Ранее в эфире радио Sputnik ветеран "Альфы" назвал место, где учатся стрельбе.

*Международная террористическая организация, запрещенная в России.