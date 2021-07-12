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ТАСС

Специалисты "Космокурса" займутся созданием возвращаемой ступени ракеты в ЦНИИмаш

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©КосмоКурс
©КосмоКурс.
Источник изображения: naked-science.ru

Бывший генеральный директор закрывшейся компании Павел Пушкин принят на должность руководителя проекта в КБ "Салют"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Часть специалистов, которые ранее работали в закрывшейся компании "Космокурс", будет трудоустроена в ЦНИИмаш, где займется созданием новых средств выведения. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в госкорпорации "Роскосмос".

"Часть специалистов ООО "Космокурс" трудоустраивается в АО "ЦНИИмаш" и будет участвовать в проектах создания средств выведения космических аппаратов, в том числе в ОКР "Крыло-СВ", - отметили в госкорпорации.

Также в Роскосмосе уточнили, что бывший генеральный директор компании Павел Пушкин принят на должность руководителя проекта (ОКР "Амур") в КБ "Салют" Центра им. М. В. Хруничева.

В апреле Пушкин сообщил ТАСС, что "Космокурс", который планировал развивать космический туризм в России, закрывается в связи с невозможностью реализовать основной проект из-за слишком высоких рисков для инвестора. Компания разрабатывала многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих туристических полетов.

Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в Фонде перспективных исследований (ФПИ) 29 мая 2019 года. Разработкой занималось КБ им. В. М. Мясищева. В журнале Объединенной авиастроительной корпорации "Горизонт" уточнялось, что после выхода ракеты на заданную высоту проект предполагает раскрытие крыла и включение реактивного двигателя. Это позволит вернуть первую ступень. Гендиректор ФПИ Андрей Григорьев сообщал ТАСС, что первый полет возвращаемой ступени ракеты-носителя "Крыло-СВ" на дозвуковом режиме запланирован на конец 2021 года.

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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
ОАК
Роскосмос
ФПИ
ЦНИИмаш
ЭМЗ Мясищева
Персоны
Григорьев Андрей
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