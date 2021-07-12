Кабмин утвердил проведение 12 международных военных выставок в 2022-2023 годах

В 2022 году запланировано проведение международной выставки и научной конференции по гидроавиации "Гидроавиасалон"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое предусматривает проведение в России 12 международных выставок продукции военного назначения в 2022-2023 годах. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанным распоряжением предусматривается проведение пяти международных выставок военной продукции в 2022 году и семи - в 2023 году.

В частности, ежегодно будут проводиться Международный военно-технический форум "Армия", международная выставка "Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России" в Кубинке (Московская область), Международная выставка вертолетной индустрии в Красногорске (Московская область), а также Неделя национальной безопасности в Кубинке.

Кроме того, в 2022 году запланировано проведение международной выставки и научной конференции по гидроавиации "Гидроавиасалон" в Геленджике (Краснодарский край).

В перечень на 2023 год внесены Международный авиационно-космический салон (МАКС) в Жуковском, Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге и международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность" в Москве.

Организаторами выставок выступают Минобороны России, Минпромторг, МЧС и государственная корпорация "Ростех".