Войти
ТАСС

Кабмин утвердил проведение 12 международных военных выставок в 2022-2023 годах

999
0
0
На Гидроавиасалоне
На Гидроавиасалоне.
Источник изображения: https://gelendzhik.travel

В 2022 году запланировано проведение международной выставки и научной конференции по гидроавиации "Гидроавиасалон"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое предусматривает проведение в России 12 международных выставок продукции военного назначения в 2022-2023 годах. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанным распоряжением предусматривается проведение пяти международных выставок военной продукции в 2022 году и семи - в 2023 году.

В частности, ежегодно будут проводиться Международный военно-технический форум "Армия", международная выставка "Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России" в Кубинке (Московская область), Международная выставка вертолетной индустрии в Красногорске (Московская область), а также Неделя национальной безопасности в Кубинке.

Кроме того, в 2022 году запланировано проведение международной выставки и научной конференции по гидроавиации "Гидроавиасалон" в Геленджике (Краснодарский край).

В перечень на 2023 год внесены Международный авиационно-космический салон (МАКС) в Жуковском, Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге и международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность" в Москве.

Организаторами выставок выступают Минобороны России, Минпромторг, МЧС и государственная корпорация "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
МЧС
Ростех
Проекты
ИТ
МАКС-20XX
Выставки
Комплексная безопасность
Похожие новости
25.07.2019
Кабмин утвердил проведение 13 международных военных выставок в 2020-2021 годах
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
08.11.2010
В мире наблюдается устойчивая тенденция к проведению многовидовых выставок - ФСВТС
03.11.2010
Россия будет расширять свое присутствие на международных выставках вооружений и военной техники
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 23:03
  • 75
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 12.07 22:41
  • 1
Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С"
  • 12.07 22:26
  • 5
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 12.07 22:20
  • 34
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 12.07 22:00
  • 35
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 12.07 21:57
  • 5
Путин поддержал предложение создать в Росгвардии казачьи подразделения
  • 12.07 20:36
  • 3
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео
  • 12.07 20:33
  • 834
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.07 17:31
  • 15
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 12.07 15:27
  • 2
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
  • 12.07 14:47
  • 5
Талибы пообещали Москве не переходить границ
  • 12.07 10:02
  • 2
6 мест, где в 2021 году может вспыхнуть Третья мировая война (Daily Express, Великобритания)
  • 12.07 10:01
  • 3
Продолжающий испытания тяжелый беспилотник "Охотник" получит большой боевой радиус - "Ростех"
  • 12.07 09:45
  • 166
Есть ли будущее у танков?
  • 12.07 09:40
  • 1
Украина купит подержанный британский ледокол