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ТАСС

Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Zhongzi-02

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Запуск CZ-6
Запуск CZ-6.
Источник изображения: CASC

Запуск был осуществлен при помощи ракеты CZ-6 с космодрома Тайюань

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Китай в пятницу успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Zhongzi-02 ("Чжунцзы-02"). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 19:59 по местному времени (14:59 мск) при помощи ракеты CZ-6 ("Чанчжэн-6") с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Он стал 379-м для носителей серии "Чанчжэн".

По данным CASC, при выводе спутника на орбиту применялись новые экологичные технологии.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект исследования астероидов и Марса, к изучению поверхности которого они уже приступили.

Согласно официальному заявлению корпорации, в текущем году Китай осуществит как минимум 40 запусков и поставит новый национальный рекорд.

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Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
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