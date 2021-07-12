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Известия.ru

В Госдуме обвинили Литву в постановочной тревоге из-за российских самолетов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Литовские власти пытаются заразить русофобией другие страны и применяют постановочные трюки в виде имитации воздушной тревоги. Такое мнение 9 июля высказала член комитета Госдумы (ГД) РФ по международным делам Елена Панина.

Таким образом Панина прокомментировала тот факт, что пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса в Литве была прервана из-за экстренного вылета самолетов из-за якобы нарушения воздушного пространства страны самолетами РФ.

«Похоже, литовские власти пытаются «заражать» своей русофобской паранойей политиков из других стран, не гнушаясь при этом постановочными трюками вроде имитации «воздушной тревоги» или рассказами о «специально заброшенных мигрантах», — сообщила Панина, слова которой приводит «РИА Новости».

Панина назвала произошедшее «еще одним эпизодом в параноидальном шоу».

В четверг сообщалось, что пресс-конференция премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы была прервана из-за срочного вылета двух истребителей НАТО на перехват российского самолета. Как сообщали иностранные СМИ, российское судно без идентификации и без какой-либо предварительной связи с гражданскими диспетчерскими вышками пролетело над Балтийским морем.

В Минобороны РФ в тот же день заявили, что два российских самолета Су-24 не нарушали международных норм и границ других стран при полете над Балтикой. В военном ведомстве подчеркнули, что «полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств».

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