Подтверждена совместимость "Антивируса VR Protect для Linux" с операционными системами Astra Linux

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Антивирус VR Protect для Linux" получил сертификаты совместимости с операционной системой (ОС) семейства Astra Linux, сообщает пресс-служба разработчика ОС.

"Разработанный компанией ООО "Вычислительные решения" "Антивирус VR Protect для Linux" предназначен для защиты системной памяти, жёстких дисков и съёмных носителей, которые используются на компьютерах и планшетах под управлением Linux-подобных операционных систем", - сказано в сообщении, распространенном в пятницу.

По информации пресс-службы, среди преимуществ продукта производитель выделяет его пригодность для всех типов устройств, от планшетов до серверов без графической подсистемы, легко масштабируемую модульную архитектуру и наличие локального сервера обновлений. Кроме того, решение оптимизировано для систем с ограниченными вычислительными ресурсами и при обеспечении безопасности опирается исключительно на функционал ядра операционной системы.

"Широкий спектр возможностей "Антивируса VR Protect для Linux" включает три режима сканирования файловой системы: быстрое, полное или выборочное, мониторинг, перехват и блокировку доступа к инфицированным файлам в реальном времени. Реализованы индивидуальный и общий карантин, а также индивидуальные "белые" списки. Доступны аудит событий безопасности и функционирования, ролевое разграничение доступа к системе управления и контроль целостности собственных компонентов", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что обновление антивирусных баз доступно как через интернет, так и в изолированных сегментах сети с использованием локального сервера обновлений, а возможность управления реализована и с помощью графического интерфейса, и из командной строки.

По словам руководителя направления продуктов информационной безопасности ООО "Вычислительные решения" Вячеслава Свириденко, при разработке программного обеспечения в компании, прежде всего, стремились к тому, чтобы предоставить специалистам информационной безопасности возможность выбрать наиболее подходящие им средство антивирусной защиты ОС семейства Linux среди российских решений.

В сообщении также приводятся слова директора по инновациям группы компаний Astra Linux Романа Мылицына, который отметил, что пользователь выберет тот продукт, который будет корректно работать в уже имеющейся ИТ-инфраструктуре, поэтому тестирование и сертификация программных и аппаратных решений - одно из приоритетных направлений деятельности.