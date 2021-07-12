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ТАСС

Космонавт Роскосмоса рассказал, как информация с МКС передается на Землю

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Олег Новицкий
Олег Новицкий
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Данные невозможно расшифровать даже при перехвате, отметил Олег Новицкий

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Некоторая информация передается с Международной космической станции (МКС) на Землю с помощью шифрования, которое невозможно расшифровать даже при перехвате. Об этом сообщил в пятницу космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.

"Для передачи информации может использоваться криптошифрование, которое даже в случае перехвата информации практически не поддается расшифровке", - сказал Новицкий в рамках международного онлайн-тренинга Cyber Polygon.

По словам космонавта, по закрытым каналам связи передается информация о здоровье членов экипажа и техническая информация. "Уровень безопасности передачи информации довольно высокий и надежный", - подчеркнул Новицкий.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

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