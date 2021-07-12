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ТАСС

На Байконуре обновили стартовый комплекс ракеты "Протон-М" для запуска модуля "Наука"

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МЛМ «Наука»
Предполагаемые недочеты в изоляции внешних элементов модуля.
Источник изображения: ©РКК «Энергия», Anatoly Zak, Twitter

Оборудование предназначено для приема и передачи телеметрической информации модуля, а также для контроля параметров при его подготовке на стартовом комплексе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Работы по дооснащению стартового комплекса ракеты-носителя (РН) "Протон-М", который обеспечит запуск лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", завершены на Байконуре. Об этом в пятницу сообщили на официальном сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"Стартовый комплекс РН "Протон-М" на Байконуре дооснащен новым контрольно-проверочным оборудованием для обеспечения запуска лабораторного модуля "Наука", - говорится в сообщении.

По информации ЦЭНКИ, оборудование предназначено для приема и передачи телеметрической информации модуля, а также для контроля параметров при его подготовке на стартовом комплексе.

"Комплект оборудования полностью смонтирован и отлажен. Успешно проведены его автономные и совместные испытания", - заявили в центре.

Как отмечается в тексте сообщения, завершающим этапом станет подписание итоговой документации комиссией, состоящей из специалистов Центра испытаний № 2 Космического центра "Южный" и Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Протон-М" - российская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству космических носителей "Протон", созданных в начале 1960-х годов. "Протоны" применяются для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе навигационных, военных и коммерческих спутников, межпланетных автоматических станций.

Модуль "Наука"

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" предназначен для развития российского сегмента Международной космической станции (МКС) и проведения научных исследований. После ввода нового модуля в эксплуатацию российский сегмент орбитальной станции получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов на МКС.

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Проекты
Байконур
МКС
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