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Hürriyet (Турция): в то время как США уходят, а «Талибан»* продвигается

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Родственники хоронят тело Мохаммеда Ахтара в Афганистане
Родственники хоронят тело Мохаммеда Ахтара в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo, Rahmat Gul

Когда США решили ввести войска в Афганистан после терактов 11 сентября, говорилось о двух целях, вспоминает автор. За 20 лет США потратили 776 миллиардов долларов, потеряли 3,5 тысячи солдат. Сегодня американцы уходят, будто бросив дымовую шашку на страну. Кто заполнит вакуум, оставленный Америкой? Или Афганистан пойдет своим путем?

США в значительной мере завершили вывод войск из Афганистана. Ожидается, что оставшиеся военнослужащие окончательно покинут страну к 20-й годовщине терактов 11 сентября. Однако по мере того как афганская авантюра США и стран НАТО подходит к концу, в стране усиливается неопределенность.

На 20 лет назад?

Радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) за два месяца захватило четвертую часть территории страны. В то время как афганские силы отступали без боя, многие сельские районы перешли под контроль талибов. Более того, в США даже стали звучать комментарии о том, что столица Кабул также в скором времени может попасть в руки "Талибана", желающего создать исламский эмират. Словно часы в Афганистане в один миг были переведены на 20 лет назад.

Преследовалось две цели

Когда США решили ввести войска в Афганистан после терактов 11 сентября, говорилось о двух целях. Первая состояла в том, чтобы отстранить "Талибан" от власти, а вторая - чтобы террористическая организация "Аль-Каида" (запрещена в РФ - прим. ред.), которая была ответственна за теракты 11 сентября, перестала быть глобальной угрозой.

По данным за 2019 год, США потратили на эти цели 776 миллиардов долларов. Потеряли 3,5 тысячи солдат. 33 тысячи мирных жителей также погибли. Теперь США уходят, а "Талибан" становится все сильнее. Высказываются мнения о том, что рост террористических организаций - лишь вопрос времени.

Страна-мозаика

Как известно, Афганистан является "кладбищем империй". Афганистан, который в 1989 году отправил русских обратно в свою страну после кровавой интервенции, продолжавшейся 10 лет, на этот раз заставил уйти США.

Афганистан - бедная страна, которая пытается выживать за счет сельского хозяйства и контролируется властными элитами разных этнических групп. Это одна из стран происхождения контрабанды наркотиков в силу выращивания мака. В то же время Афганистан привлекает внимание с геостратегической точки зрения своим центральным положением в Азии.

Байден подвергается критике

Бывший президент США Дональд Трамп принял решение об уходе из Афганистана, договорившись с "Талибаном", не дожидаясь заключения мирного соглашения в стране. Президент Джо Байден также сохранил приверженность этой сделке за исключением того, что перенес дату выхода с мая на 11 сентября. Теперь даже в американской прессе Байдена критикуют за то, что он делает "любительский" ход, поспешно удаляясь из этой страны, находящейся на заднем дворе Китая и России. Возражения, судя по всему, есть и у Пентагона. Однако сигнал Байдена следующий: будущее Афганистана определят сами афганцы.

Вернутся ли запреты

Во второй половине 1990-х годов, когда "Талибан" захватил власть в Афганистане, ленты информагентств каждый день сообщали о новых запретах в этой стране. Речь шла о множестве воспрещений, таких как бритье бороды, слушание музыки, пение, запуск воздушного змея, обучение девочек, работа женщин… С уходом США, как сообщается, в районах под контролем "Талибана", к сожалению, некоторые запреты возвращаются.

Больше всего обеспокоены женщины

Во время оккупации США по крайней мере ситуация с правами женщин улучшилась. В настоящее время треть афганского парламента составляют женщины. Из 9,7 миллиона учащихся 42% также составляют представительницы прекрасного пола. С другой стороны, согласно французскому агентству "AFP", с сентября прошлого года в стране не менее 180 женщин, сотрудниц СМИ, судей или активисток, были убиты. Очевидно, афганские женщины чувствуют себя брошенными США на произвол судьбы. И боятся, что все станет, как раньше.

Вопросы без ответа

Решив уйти из Афганистана, США будто сбросили дымовую шашку на страну. Смогут ли "Талибан" и администрация Кабула достичь согласия? Выберет ли "Талибан" международное признание или же будет упорствовать на радикализме, который делает его изолированным игроком? Как это скажется на таких региональных державах, как Пакистан, Индия, Иран? Заполнят ли такие крупные державы, как Китай и Россия, вакуум, оставляемый США? Как эта турбулентность в Афганистане повлияет на Турцию, у которой умеренные отношения с афганскими силами?

Два последствия для Турции

С точки зрения Турции есть два важных вопроса касательно Афганистана. Во-первых, сможет ли Турция договориться с США о защите и эксплуатации Международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая? Как известно, Турция требует материально-техническую, политическую и финансовую поддержку для выполнения этой сложной миссии. Кроме того, сможет ли Турция заручиться поддержкой Кабула и "Талибана"? И второй вопрос: повлечет ли хаос в Афганистане новую волну миграции в Турцию?


Нильгюн Текфидан Гюмюш (Nilgün Tekfidan Gümüş)

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