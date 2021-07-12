Российский космонавт занялся программированием на МКС, чтобы упростить работу коллег

Петр Дубров пытается сделать более удобной работу экипажа с информационными ресурсами

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Петр Дубров, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), пытается сделать работу экипажа более удобной при помощи своих навыков программирования.

"Это была одна из идей - попытаться применить опыт работы на Земле (до поступления в отряд космонавтов Дубров работал программистом) здесь, на станции. И одна из задач, которую я пытаюсь решить, - это каким-то образом улучшить, сделать более удобной работу экипажа здесь с информационными ресурсами, в частности с расписанием работы, сделать его более наглядным, эффективным в работе", - сказал Дубров в пятницу в рамках международного онлайн-тренинга Cyber Polygon.

По словам космонавта, большая часть времени уделяется работам, связанным со станцией, с экспериментами, техническим обслуживанием. "Поэтому что-то делать для себя можно делать только в свободное время, которого сейчас очень мало", - пояснил он.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.