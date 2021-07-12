На базе броневиков "Тайфун" создадут несколько десятков новых машин

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" будут показаны как минимум три новые перспективные разработки на основе бронеавтомобилей "Тайфун". Об этом сообщает газета Вооруженных сил Российский Федерации "Красная звезда".

На сегодняшний день в этом семействе уже имеется пятнадцать специализированных модификаций и ожидается еще около десятка.

Например, поступающими в войска защищенными санитарными автомобилями "Линза" будут оснащены медицинские структуры до батальонного уровня.

Необходимо также упомянуть десантируемые безрамные бронированные К-4386 "Тайфун-ВДВ", на которые устанавливаются различные системы вооружений, а также оборудование различного предназначения. Например, дистанционно управляемый боевой модуль с 30-мм пушкой.

Есть также вариант с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-М", дающим значительное усиление боевой мощи десантно-штурмовой компоненты ВДВ.

Ожидается принятие на снабжение до конца 2021 года машины технической разведки МТР-К. Заканчиваются испытания авиатранспортабельного самоходного 82-мм миномета 2С41 "Дрок", способного вести огонь с закрытых позиций и прямой наводкой.

В будущем для нужд Министерства обороны запланировано выполнение еще нескольких десятков опытно-конструкторских работ.

Алексей Моисеев