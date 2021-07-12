Новая разработка оборонщиков РФ повысит эффективность летных испытаний

Концерн радиоэлектронные технологии (КРЭТ) госкорпорации "Ростех" представит на МАКС-2021 универсальный модуль воздушных данных МВД-90-2. Изделие предназначено для проведения летных испытаний опытных моделей самолетов. Использование модуля при первом вылете воздушного судна позволяет выявить малейшие отклонения от эталонных значений и внести в конструкцию испытуемого аппарата соответствующие корректировки.

Новая разработка Ульяновского конструкторского бюро приборостроения обеспечивает сбор и передачу данных о полном и статическом давлении воздушного потока, а также температуре торможения, которые необходимы для контроля за ходом испытаний. Благодаря особенностям расположения датчиков, модуль измеряет "истинный воздушный поток", обеспечивает получение максимально точных параметров. Среди других преимуществ изделия - небольшой вес и габариты. Кроме того, модуль обладает надежной защитой от внешних воздействующих факторов и переходных процессов, которые могут быть вызваны молнией или электромагнитным излучением.

"Новый модуль воздушных данных - высокоточная, полностью отечественная разработка, при создании которой использовалась исключительно российская электронная компонентная база в том числе продукция самого предприятия-разработчика. Изделие обладает высокой надежностью, идеально подходит для проведения летных испытаний при первом вылете, а также может использоваться как компонент систем высотно-скоростных параметров. Еще одно значимое преимущество - универсальность модуля, который подходит для любых типов летательных аппаратов, - отметил гендиректор АО "КРЭТ", Николай Колесов. - Планируется, что уже в ближайшие полгода изделие будет использоваться при проведении летных испытаний отечественных самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Выпуск продукции будет запущен 2022 году".

Сергей Птичкин