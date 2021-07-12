Войти
Российская газета

Бюджетный вариант: появилось новое фото украинского Т-64 "Краб"

579
0
0
Источник изображения: скриншот youtube.com

На Украине показали электронную панель для модернизированного танка Т-64 "Краб". Удивляет, что такое оборудование почему-то продемонстрировали не внутри боевой машины, а снаружи, хотя видно, что к нему присоединены провода.

На снимках можно заметить, что зенитная установка с 12,7-мм пулеметом НСВТ "Утес" оборудована телевизионной камерой, на башне имеются так называемые "лопухи" - резиновые экраны. Сообщается также об установке системы кондиционирования воздуха.

На "Крабе" должен быть смонтирован 1000-сильный двигатель 6ТД-1, ранее применявшийся на Т-80УД, которые поставлялись в Советскую армию, а затем экспортировались в Пакистан. Благодаря повышению мощности ожидается улучшение подвижности и маневренности.

Усовершенствованная система управления огнем должна получить тепловизор и возможность применения управляемых по лучу лазера ракет "Комбат".

Командир сможет дублировать действия наводчика-оператора, и, возможно, его прибор наблюдения также будет иметь тепловизионный канал.

Динамическая защита останется навесной, но помещаемые внутрь контейнеров элементы - новые, с улучшенными противокумулятивными характеристиками.

Пока заказана партия из 12 боевых машин, которые собираются показать на параде в Киеве.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Украина
Продукция
Т-80
Т-80У
Похожие новости
15.04.2021
Т-84 «Оплот-М»: насколько хорош лучший украинский танк? (The National Interest, США)
05.02.2021
Жуткий украинский мутант из танка Т-80УД и ЗСУ-23-4 "Шилка"
14.06.2019
Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток
12.12.2018
Основные тенденции украинского оружейного экспорта и импорта в 2018 году
02.07.2012
Украинский ВПК: Преодолевая преграды
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 23:03
  • 75
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 12.07 22:41
  • 1
Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С"
  • 12.07 22:26
  • 5
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 12.07 22:20
  • 34
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 12.07 22:00
  • 35
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 12.07 21:57
  • 5
Путин поддержал предложение создать в Росгвардии казачьи подразделения
  • 12.07 20:36
  • 3
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео
  • 12.07 20:33
  • 834
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.07 17:31
  • 15
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 12.07 15:27
  • 2
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
  • 12.07 14:47
  • 5
Талибы пообещали Москве не переходить границ
  • 12.07 10:02
  • 2
6 мест, где в 2021 году может вспыхнуть Третья мировая война (Daily Express, Великобритания)
  • 12.07 10:01
  • 3
Продолжающий испытания тяжелый беспилотник "Охотник" получит большой боевой радиус - "Ростех"
  • 12.07 09:45
  • 166
Есть ли будущее у танков?
  • 12.07 09:40
  • 1
Украина купит подержанный британский ледокол