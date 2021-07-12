Бюджетный вариант: появилось новое фото украинского Т-64 "Краб"

На Украине показали электронную панель для модернизированного танка Т-64 "Краб". Удивляет, что такое оборудование почему-то продемонстрировали не внутри боевой машины, а снаружи, хотя видно, что к нему присоединены провода.

На снимках можно заметить, что зенитная установка с 12,7-мм пулеметом НСВТ "Утес" оборудована телевизионной камерой, на башне имеются так называемые "лопухи" - резиновые экраны. Сообщается также об установке системы кондиционирования воздуха.

На "Крабе" должен быть смонтирован 1000-сильный двигатель 6ТД-1, ранее применявшийся на Т-80УД, которые поставлялись в Советскую армию, а затем экспортировались в Пакистан. Благодаря повышению мощности ожидается улучшение подвижности и маневренности.

Усовершенствованная система управления огнем должна получить тепловизор и возможность применения управляемых по лучу лазера ракет "Комбат".

Командир сможет дублировать действия наводчика-оператора, и, возможно, его прибор наблюдения также будет иметь тепловизионный канал.

Динамическая защита останется навесной, но помещаемые внутрь контейнеров элементы - новые, с улучшенными противокумулятивными характеристиками.

Пока заказана партия из 12 боевых машин, которые собираются показать на параде в Киеве.

Алексей Брусилов