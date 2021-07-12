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WarSpot

Нидерланды получили первый беспилотник MQ-9A Reaper

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Нидерланды завершают многолетний процесс приобретения американских беспилотников. Вчера, 8 июля, портал flightglobal.com сообщил о том, что на заводе General Atomics Aeronautical Systems в Поуэй (штат Калифорния) состоялась торжественная выкатка первого дрона MQ-9A Reaper для ВВС Нидерландов.

Нидерланды неоднократно объявляли о намерении купить американские беспилотники с 2003 года, но только в июле 2018 года был подписан контракт на поставку четырёх дронов MQ-9A Reaper в модификации Block 5. Для ВВС Нидерландов дроны закупаются в разведывательной версии, но при необходимости их можно будет вооружить бомбами и ракетами.

Торжественная выкатка первого MQ-9A Reaper для ВВС Нидерландов

Источник изображения: flightglobal.com

MQ-9 Reaper Block 5 — новейшая модификация основного ударного беспилотника армии США. Первая модификация MQ-9 Reaper (Block 1) совершила первый полёт в 2001 году, а спустя шесть лет была принята на вооружение. В модификации Block 5 используется новая электрическая система, которая, по словам разработчиков, сделала беспилотники более надёжными (в период с апреля 2013 по декабрь 2015 года американская армия потеряла 13 единиц MQ-9 Reaper Block 1 из-за проблем с системой электропитания). Новое поколение поставляется в войска с новейшим программным обеспечением и обновлёнными разведывательными модулями.

Беспилотник MQ-9 Reaper — усовершенствованная версия дрона RQ-1/MQ-1 Predator, совершившего свой первый полёт в 1994 году. Разведывательно-боевые БПЛА MQ-1 и MQ-9 состоят на вооружении ВВС и ЦРУ США, а также ВВС Италии, Турции, ОАЭ, Казахстана, Франции, Великобритании и других стран. Сегодня на вооружении силовых структур США состоит несколько сотен аппаратов MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator. Американские СМИ неоднократно называли эти дроны ненадёжными из-за множества аварий.

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